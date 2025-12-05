Menu
CINEINSITE
CINEINSITE

Os cenários reais de “Stranger Things” que nenhum fã deveria deixar de visitar

Fãs transformam cenários da série em roteiro de viagem

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

05/12/2025 - 16:23 h
Fãs impulsionam buscas por estados norte-americanos
A onda “Stranger Things” está longe de acabar — e agora ela também movimenta malas e passaportes. Dados da plataforma Hoteis.com mostram que fãs brasileiros passaram a procurar, com muito mais frequência, viagens para estados que serviram como locação da série: Geórgia, Indiana e Califórnia.

Ao longo das temporadas, vários cenários se tornaram pontos obrigatórios para quem acompanha a história. A 2nd Street, em Jackson (Geórgia), por exemplo, virou parada fixa por representar o centro da fictícia Hawkins. Já o campus Briarcliff, da Universidade de Emory, em Atlanta, é conhecido por dar vida ao famoso Hawkins National Lab.

A procura ganhou ainda mais força depois de 26 de novembro, quando a Netflix lançou a primeira parte da quinta e última temporada. Foram 59,6 milhões de visualizações em cinco dias — a maior estreia da plataforma para uma série em inglês — e o efeito imediato foi o retorno das quatro temporadas anteriores ao topo do ranking de mais assistidas.

Geórgia: o coração de Hawkins

Grande parte da identidade visual da série nasceu na Geórgia. A pequena Jackson, com pouco mais de 5,5 mil moradores, funciona como o “cenário oficial” de Hawkins — e o interesse brasileiro disparou mais de 70%. Em Atlanta, o aumento foi ainda maior: 80% nas buscas.

A Netflix listou alguns dos pontos reais utilizados nas gravações:

  • O Hawk Theater foi filmado no Bradley's Olde Tavern, em Jackson.
  • A Hawkins Elementary ganhou forma no Tucker Recreation Center, em Tucker.
  • O Hospital de Hawkins foi gravado no Madison Hospital, em Madison.
  • O icônico Hawkins National Lab é, na verdade, o campus Briarcliff da Universidade de Emory, em Atlanta.
  • O restaurante Enzo's foi representado pelo Dominick's, em Norcross.
  • O Castle Byers foi montado dentro do Stone Mountain Park.
  • A misteriosa Creel House é a Claremont House, na cidade de Rome.

A Netflix estima que, em dez anos de gravações, a produção injetou US$ 650 milhões (mais de R$ 3,4 bilhões) no PIB da Geórgia e envolveu mais de dois mil fornecedores locais.

Califórnia (que não é Califórnia)

A quarta temporada levou Eleven e os Byers para a fictícia Lenora Hills, no sul da Califórnia. Isso fez crescer em cerca de 25% as buscas por destinos como San Diego entre os brasileiros.

Mas existe um detalhe curioso: as cenas “californianas” não foram filmadas na Califórnia. A produção utilizou Albuquerque, no Novo México, para simular o ambiente do deserto e o clima do sul do estado, segundo o designer de produção Chris Trujillo.

Alguns pontos usados nas gravações por lá incluem:

  • A Lenora Hills High School, gravada na Eldorado High School.
  • O Rink-O-Mania, inspirado na pista Skater-O-Mania, aberta nos anos 1980 como Roller King.

Indiana: a origem de Hawkins

Na história, Hawkins pertence ao estado de Indiana — e o interesse brasileiro por lá cresceu cerca de 260%, de acordo com a Hoteis.com. A cidade de Bloomington também registrou aumento expressivo: cerca de 65%.

Bloomington, com aproximadamente 80 mil habitantes, é associada, dentro da trama, às personagens Terry e Becky Ives, mãe biológica e tia de Eleven. Na vida real, o Graduate by Hilton Bloomington virou atração por conta de sua suíte temática, que reproduz a sala de Joyce Byers, com papel de parede floral, sofá-cama e luzes de Natal.

Set-jetting: a tendência que não para de crescer

A corrida por cenários de séries e filmes ganhou até nome: set-jetting. A prática, que vem se tornando uma das maiores tendências de viagem, deve movimentar US$ 8 bilhões nos Estados Unidos até 2026, segundo o relatório Unpack ’26, produzido pela Expedia, Hoteis.com e Vrbo.

O levantamento indica que 53% dos viajantes globais que planejam uma viagem nos próximos três anos já têm em mente um destino que viram na tela. Entre a Geração Z e os millennials, o percentual pula para 81%.

