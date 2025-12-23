Anvisa proíbe medicamentos vendidos por grande rede de farmácia

Além do setor farmacêutico, a Anvisa também mirou o segmento de saneantes - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 23, a suspensão imediata da venda e da divulgação de medicamentos das marcas Needs e Bwell.

Os produtos são comercializados nos canais digitais da Raia Drogasil S.A., mas, segundo o órgão regulador, a empresa responsável pela oferta não possui a autorização obrigatória para fabricar medicamentos no Brasil.

A proibição é abrangente e atinge não apenas a comercialização nos sites da rede, mas também qualquer forma de propaganda ou publicidade. A medida se estende a terceiros, incluindo pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que promovam os itens considerados irregulares pela agência.

Falta de autorização motivou o bloqueio

De acordo com a legislação sanitária brasileira, a fabricação de medicamentos exige uma Autorização de Funcionamento (AFE) específica. No caso das marcas Needs e Bwell, a Anvisa identificou que a origem dos produtos não cumpre esse requisito técnico indispensável para garantir a segurança e a eficácia das substâncias oferecidas ao consumidor.

O bloqueio visa proteger a saúde pública, impedindo que itens sem o devido controle de qualidade e registro cheguem às casas dos brasileiros.

Proibição de produtos de limpeza da Solubrillho

Além do setor farmacêutico, a Anvisa também mirou o segmento de saneantes. A agência determinou a proibição total do comércio, distribuição e uso de todos os lotes da marca Solubrillho Soluções de Limpeza fabricados até 14 de abril de 2024.

O motivo da restrição é a impossibilidade de identificar o fabricante real: os rótulos não apresentam CNPJ nem autorização de funcionamento. Sem esses dados, a Anvisa considera os produtos clandestinos e de alto risco para o uso doméstico.

Orientações ao consumidor

A agência orienta que os cidadãos não utilizem os itens proibidos e fiquem atentos à procedência de medicamentos e produtos de limpeza. Caso possuam algum desses produtos em casa, o recomendado é interromper o uso imediatamente.

A Raia Drogasil S.A. ainda não se manifestou oficialmente sobre a suspensão das vendas em seus canais de e-commerce até o fechamento desta matéria.