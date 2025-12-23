Menu
SAÚDE
SAÚDE

Anvisa proíbe medicamentos vendidos por grande rede de farmácia

Suspensão atinge canais digitais de farmácia e veta anúncios dos produtos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/12/2025 - 15:47 h
Além do setor farmacêutico, a Anvisa também mirou o segmento de saneantes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 23, a suspensão imediata da venda e da divulgação de medicamentos das marcas Needs e Bwell.

Os produtos são comercializados nos canais digitais da Raia Drogasil S.A., mas, segundo o órgão regulador, a empresa responsável pela oferta não possui a autorização obrigatória para fabricar medicamentos no Brasil.

A proibição é abrangente e atinge não apenas a comercialização nos sites da rede, mas também qualquer forma de propaganda ou publicidade. A medida se estende a terceiros, incluindo pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que promovam os itens considerados irregulares pela agência.

Falta de autorização motivou o bloqueio

De acordo com a legislação sanitária brasileira, a fabricação de medicamentos exige uma Autorização de Funcionamento (AFE) específica. No caso das marcas Needs e Bwell, a Anvisa identificou que a origem dos produtos não cumpre esse requisito técnico indispensável para garantir a segurança e a eficácia das substâncias oferecidas ao consumidor.

O bloqueio visa proteger a saúde pública, impedindo que itens sem o devido controle de qualidade e registro cheguem às casas dos brasileiros.

Proibição de produtos de limpeza da Solubrillho

Além do setor farmacêutico, a Anvisa também mirou o segmento de saneantes. A agência determinou a proibição total do comércio, distribuição e uso de todos os lotes da marca Solubrillho Soluções de Limpeza fabricados até 14 de abril de 2024.

Uso de maconha triplica entre as mulheres no Brasil
Planta brasileira reduz inflamação e dor de artrite; saiba qual
Alerta: sedativo para animais cria crise de abstinência mortal

O motivo da restrição é a impossibilidade de identificar o fabricante real: os rótulos não apresentam CNPJ nem autorização de funcionamento. Sem esses dados, a Anvisa considera os produtos clandestinos e de alto risco para o uso doméstico.

Orientações ao consumidor

A agência orienta que os cidadãos não utilizem os itens proibidos e fiquem atentos à procedência de medicamentos e produtos de limpeza. Caso possuam algum desses produtos em casa, o recomendado é interromper o uso imediatamente.

A Raia Drogasil S.A. ainda não se manifestou oficialmente sobre a suspensão das vendas em seus canais de e-commerce até o fechamento desta matéria.

x