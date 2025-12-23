Menu
SAÚDE
CANNABIS

Uso de maconha triplica entre as mulheres no Brasil

Cannabis é a substância ilícita mais consumida do país

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 9:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Uso de maconha triplica entre as mulheres no Brasil
-

O consumo de cannabis entre meninas e mulheres a partir dos 14 anos mais do que triplicou no Brasil nos últimos anos. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), entre as adolescentes, a proporção subiu de 2,1% para 7,9% entre 2012 e 2023.

entre as adultas, o número saltou de 3% para 10,6% no período. O levantamento aponta que a maconha segue como a substância ilícita mais consumida no país.

Houve uma inversão no padrão de consumo por sexo, pois, historicamente, a droga é mais prevalente entre meninos de até 17 anos. Agora, o uso da droga passou a ser maior entre meninas, enquanto o consumo entre adolescentes do sexo masculino caiu quase 60% no período analisado.

Cerca 28 milhões de brasileiros já usaram maconha

O porcentual de pessoas que já usaram a cannabis in natura, ou algum produto à base como óleos, alimentos ou resinas, ao menos uma vez na vida é de 16,6%, o que corresponde a cerca de 28 milhões de brasileiros. O uso aumentou nos últimos 12 meses, passando de 2,8% para 6%.

Cerca de 1 milhão de adolescentes, entre 14 e 17 anos, já usaram cannabis na vida, e aproximadamente 500 mil usaram no último ano analisado.

Segundo o estudo, entre jovens, 7,4% dos adolescentes buscaram atendimento de emergência em decorrência do uso do psicoativo, contra 2,7% dos adultos.

Ainda segundo o levantamento, 68% dos mais jovens desejam interromper o consumo, mas 43% relatam não conseguir.

Como a droga costuma ser consumida?

O estudo aponta aindaque a forma mais comum de consumo é o fumo, adotado por 90% dos usuários. O formato prensado é o predominante.

Cerca de 10% dos consumidores utilizam comestíveis e 4% vaporizadores.

Além disso, o consumo misturado ao tabaco também é frequente: 17% dos entrevistados afirmaram adotar essa prática com alguma regularidade.

Sobre a pesquisa

Os dados integram um caderno temático do terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) da universidade. No total, 16.608 mil pessoas com mais de 14 anos foram entrevistadasem entre 2022 e 2023.

A pesquisa foi realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) e com a Ipsos Public Affairs.

