Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

A Polícia Militar (PM) descobriu uma grande plantação de maconha na zona rural de Xique-Xique, no oeste da Bahia. A operação resultou na apreensão de cerca de 4,5 toneladas de maconha do tipo skunk, conhecida como a “Super Maconha”, segundo informou a corporação, nesta sexta-feira, 19.

Segundo a PM, o entorpecente estava espalhado por diferentes áreas de uma propriedade rural que possuía cerca de sete hectares ocupados com o cultivo ilegal. No local, os policiais identificaram sinais de colheita recente, o que indica que parte da produção já havia sido retirada antes da chegada das equipes.

A estimativa das forças de segurança é de que mais de 400 pés de maconha tenham sido colhidos. Além da droga, foram apreendidos um caminhão, um trator e uma motocicleta, veículos que possivelmente eram utilizados para dar suporte à produção e ao transporte do material ilícito.

Durante a operação, os suspeitos conseguiram fugir pela área de mata e, até o momento, não houve prisões. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais, e o caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pela plantação.