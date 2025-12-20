EUNÁPOLIS
Mulheres tentam entrar em presídio com droga escondida na sandália
A suspeita é de que ambas entregariam o material para os companheiros custodiados no Conjunto Penal de Eunápolis
Por Carla Melo
Duas mulheres impressionaram a equipe do Conjunto Penal de Eunápolis na quinta-feira, 18, ao tentar entrar com drogras escondidas na sandália.
Uma auxiliar de cozinha, 21, e uma diarista, 29, visitariam os respectivos companheiros quando foram flagradas com o material, durante a inspesão por scanner corporal.
Dentro da sandália, foram descobertas duas trouxas de haxixe, cada uma pesando 107 gramas e maconha. Ambas as mulheres foram autuadas por tráfico de drogas.
Não é a primeira vez
Apesar de isolado, não é um caso novo. Outras cinco mulheres também foram flagradas pela monitoras de ressocialização após a saída da visita no pátio A. Elas também portavam maconha no solado.
O modus operandi é o mesmo. As sandálias do mesmo modelo e o mesmo material ilícito. Todas estão sendo investigadas, apesar de não ter havido flagrante.
