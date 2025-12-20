Mulheres tentam entrar em presídio com droga escondida na sandália

Material foi encontrado no solado da sandália - Foto: Divulgação | PCBA

Duas mulheres impressionaram a equipe do Conjunto Penal de Eunápolis na quinta-feira, 18, ao tentar entrar com drogras escondidas na sandália.

Uma auxiliar de cozinha, 21, e uma diarista, 29, visitariam os respectivos companheiros quando foram flagradas com o material, durante a inspesão por scanner corporal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentro da sandália, foram descobertas duas trouxas de haxixe, cada uma pesando 107 gramas e maconha. Ambas as mulheres foram autuadas por tráfico de drogas.

Não é a primeira vez

Apesar de isolado, não é um caso novo. Outras cinco mulheres também foram flagradas pela monitoras de ressocialização após a saída da visita no pátio A. Elas também portavam maconha no solado.

O modus operandi é o mesmo. As sandálias do mesmo modelo e o mesmo material ilícito. Todas estão sendo investigadas, apesar de não ter havido flagrante.