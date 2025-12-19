BRIGA DE VIZINHOS
Briga entre vizinhos por mau cheiro de fossa termina em morte
Agricultor de 34 anos foi morto a tiros após reclamar do mau cheiro; suspeito foi preso em flagrante
Um desentendimento entre vizinhos por causa do mau cheiro de uma fossa resultou em morte na tarde da quarta-feira, 17, no Bairro Dantas, em Mauriti, no interior do Ceará. A vítima, o agricultor Jociano Pereira Farias, de 34 anos, foi executada a tiros após uma discussão com o morador da casa de onde vinha o odor.
De acordo com informações de testemunhas, Jociano foi até a residência do vizinho, um homem conhecido como Buguinha, reclamar que a fossa do imóvel estava exalando um forte cheiro, incomodando outros vizinhos da região. O homem não teria gostado da reclamação e os dois iniciaram uma discussão.
Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma arma de fogo e atirou contra Jociano. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o autor em flagrante dentro da própria residência.
No imóvel, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e uma quantidade de droga. O suspeito preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O caso é investigado pela Polícia Civil.
