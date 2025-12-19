Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGRESSÃO

Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pagamento de pensão

Mãe relatou que havia se ausentado de casa por um curto período

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/12/2025 - 21:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pagamento de pensão
-

Um homem foi preso suspeito de torturar o próprio filho, de 12 anos. A prisão ocorreu na terça-feira, 16, em Tacuru, no Mato Grosso do Sul, uma aldeia indígena do município.

De acordo com a mãe da criança, o pai amarrou os pés e as mãos do menino após chegar ao local embriagado. A mulher relatou que havia se ausentado de casa por um curto período, deixando os filhos, de 12 e 8 anos, juntos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo o relato, o filho mais novo conseguiu fugir e avisar a mãe sobre o que estava acontecendo. Ele contou que o pai, além de amarrar o irmão mais velho, também:

  • quebrou uma garrafa de bebida alcoólica;
  • passou a ameaçá-lo de morte, demonstrando comportamento agressivo.

Leia Também:

Filho de vereadora é preso suspeito de homicídio na Bahia
Homem suspeito de matar tia, prima e idosa na Bahia é encontrado morto
Adolescente é morto a tiros na porta de casa no interior da Bahia

Represália?

A mulher afirmou à Polícia Civil que a agressão teria sido motivada por represália, após o adolescente pedir pensão alimentícia ao pai. Como prova, ela apresentou um vídeo que registra a situação, reforçando a gravidade das denúncias.

O suspeito foi detido em flagrante pelo crime de tortura. Na quarta-feira, 17, durante audiência de custódia, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente aldeia indígena criança justiça mato grosso do sul Polícia Civil prisão Tacuru tortura violência familiar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

x