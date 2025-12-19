AGRESSÃO
Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pagamento de pensão
Mãe relatou que havia se ausentado de casa por um curto período
Por Leilane Teixeira
Um homem foi preso suspeito de torturar o próprio filho, de 12 anos. A prisão ocorreu na terça-feira, 16, em Tacuru, no Mato Grosso do Sul, uma aldeia indígena do município.
De acordo com a mãe da criança, o pai amarrou os pés e as mãos do menino após chegar ao local embriagado. A mulher relatou que havia se ausentado de casa por um curto período, deixando os filhos, de 12 e 8 anos, juntos.
Ainda segundo o relato, o filho mais novo conseguiu fugir e avisar a mãe sobre o que estava acontecendo. Ele contou que o pai, além de amarrar o irmão mais velho, também:
- quebrou uma garrafa de bebida alcoólica;
- passou a ameaçá-lo de morte, demonstrando comportamento agressivo.
Leia Também:
Represália?
A mulher afirmou à Polícia Civil que a agressão teria sido motivada por represália, após o adolescente pedir pensão alimentícia ao pai. Como prova, ela apresentou um vídeo que registra a situação, reforçando a gravidade das denúncias.
O suspeito foi detido em flagrante pelo crime de tortura. Na quarta-feira, 17, durante audiência de custódia, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes