Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pagamento de pensão

Um homem foi preso suspeito de torturar o próprio filho, de 12 anos. A prisão ocorreu na terça-feira, 16, em Tacuru, no Mato Grosso do Sul, uma aldeia indígena do município.

De acordo com a mãe da criança, o pai amarrou os pés e as mãos do menino após chegar ao local embriagado. A mulher relatou que havia se ausentado de casa por um curto período, deixando os filhos, de 12 e 8 anos, juntos.

Ainda segundo o relato, o filho mais novo conseguiu fugir e avisar a mãe sobre o que estava acontecendo. Ele contou que o pai, além de amarrar o irmão mais velho, também:

quebrou uma garrafa de bebida alcoólica;

passou a ameaçá-lo de morte, demonstrando comportamento agressivo.

Represália?

A mulher afirmou à Polícia Civil que a agressão teria sido motivada por represália, após o adolescente pedir pensão alimentícia ao pai. Como prova, ela apresentou um vídeo que registra a situação, reforçando a gravidade das denúncias.

O suspeito foi detido em flagrante pelo crime de tortura. Na quarta-feira, 17, durante audiência de custódia, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.