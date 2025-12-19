Menu
CRIME EM FAMÍLIA

Homem suspeito de matar tia, prima e idosa na Bahia é encontrado morto

Corpo dele foi localizado na rural de Macaúbas um dia após o triplo homicídio

Andrêzza Moura

19/12/2025 - 21:09 h

19/12/2025 - 21:01 h
Zilda, a filha, Aline, e Glorêna foram mortas na madrugada da quarta-feira, 17
O homem suspeito de matar a tia, a prima e uma idosa, de 85 anos, em Macaúbas, no sudoeste da Bahia, foi encontrado morto, nesta quinta-feira, 18, em uma área de mata, na zona rural do município. Guilherme Vicente da Silva, de 28, era procurado pela polícia após cometer o crime na madrugada da quarta-feira, 17.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo de Guilherme foi localizado no distrito de Lagoa Clara, na mesma região onde ele assassinou a prima, Aline Silva Alves, de 10, a tia, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e Glorêna de Jesus Silva. Os corpos delas foram encontrados dentro da residência da família.

As investigações apontam que Guilherme assassinou os familiares após discutir com o tio, pai da criança e marido de Zilda. Na hora do crime, o homem não estava em casa. A polícia ainda não sabe o que motivou a briga entre tio e sobrinho.

Adolescente é morto a tiros na porta de casa no interior da Bahia
Suspeita de roubo gera tumulto e fuga em grande shopping de Salvador
Homem é morto a tiros enquanto aguardava ônibus em Dias d’Ávila

As três mortes são investigadas como homicídios qualificados por motivo fútil. A Polícia Civil segue apurando os detalhes do crime e as circunstâncias que levaram à morte de Guilherme.

x