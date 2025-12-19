CRIME EM FAMÍLIA
Homem suspeito de matar tia, prima e idosa na Bahia é encontrado morto
Corpo dele foi localizado na rural de Macaúbas um dia após o triplo homicídio
Por Andrêzza Moura
O homem suspeito de matar a tia, a prima e uma idosa, de 85 anos, em Macaúbas, no sudoeste da Bahia, foi encontrado morto, nesta quinta-feira, 18, em uma área de mata, na zona rural do município. Guilherme Vicente da Silva, de 28, era procurado pela polícia após cometer o crime na madrugada da quarta-feira, 17.
De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo de Guilherme foi localizado no distrito de Lagoa Clara, na mesma região onde ele assassinou a prima, Aline Silva Alves, de 10, a tia, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e Glorêna de Jesus Silva. Os corpos delas foram encontrados dentro da residência da família.
As investigações apontam que Guilherme assassinou os familiares após discutir com o tio, pai da criança e marido de Zilda. Na hora do crime, o homem não estava em casa. A polícia ainda não sabe o que motivou a briga entre tio e sobrinho.
As três mortes são investigadas como homicídios qualificados por motivo fútil. A Polícia Civil segue apurando os detalhes do crime e as circunstâncias que levaram à morte de Guilherme.
