CRIME BRUTAL

Criança de 10 anos, mãe e idosa são mortas a golpes de foice na Bahia

Principal suspeito é um jovem de 28 anos, primo da criança

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

17/12/2025 - 19:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Criança de 10 anos, mãe e idosa são mortas a golpes de foice na Bahia
-

Uma menina de 10 anos, a mãe dela e uma idosa de 85 anos foram assassinadas brutalmente a golpes de foice na madrugada desta quarta-feira, 17, na zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é um jovem de 28 anos, primo da criança. Ele teria cometido os homicídios após um desentendimento com o tio, pai da menina e marido de uma das vítimas. O homem não estava em casa no momento do ataque e não ficou ferido.

Identificação

As vítimas foram identificadas como:

  • Aline Silva Alves;
  • Zilda Maria da Silva Alves, de 43 anos;
  • Glorêna de Jesus Silva, de 85 anos.

Todas foram mortas dentro da residência da família.

Após o crime, o suspeito fugiu e, até a última atualização, não havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e realiza buscas para capturar o autor do crime.

