HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Crânio humano é encontrado dentro de saco plástico no interior da Bahi

Achado ocorreu na manhã desta quarta-feira, 17 e mobilizou Polícia Civil e DPT

Luan Julião

Por Luan Julião

17/12/2025 - 16:45 h
Unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso
Unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso

Um crânio humano foi encontrado dentro de um saco plástico de mercado na manhã desta quarta-feira, 17, na Rua Antônio Santa Bárbara, no centro da cidade de Inhambupe, município localizado a cerca de 160 quilômetros de Salvador.

O achado causou apreensão entre moradores e comerciantes da região, que acionaram as autoridades após perceberem o conteúdo do saco abandonado em via pública.

Leia Também:

Homem suspeito de estuprar a própria filha é preso em Salvador
Homem que perseguia Isis Valverde há 20 anos é preso em flagrante no Rio
Motorista por aplicativo é assassinado com mais de 20 tiros na Bahia

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Inhambupe (DT/Inhambupe) registrou a ocorrência e expediu guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia no local e pela remoção do material.

Os laudos periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação das circunstâncias em que o crânio foi deixado no local. A unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso.

