POLÍCIA
Crânio humano é encontrado dentro de saco plástico no interior da Bahi
Achado ocorreu na manhã desta quarta-feira, 17 e mobilizou Polícia Civil e DPT
Por Luan Julião
Um crânio humano foi encontrado dentro de um saco plástico de mercado na manhã desta quarta-feira, 17, na Rua Antônio Santa Bárbara, no centro da cidade de Inhambupe, município localizado a cerca de 160 quilômetros de Salvador.
O achado causou apreensão entre moradores e comerciantes da região, que acionaram as autoridades após perceberem o conteúdo do saco abandonado em via pública.
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Inhambupe (DT/Inhambupe) registrou a ocorrência e expediu guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia no local e pela remoção do material.
Os laudos periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação das circunstâncias em que o crânio foi deixado no local. A unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso.
