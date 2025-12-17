Crânio humano é encontrado dentro de saco plástico no interior da Bahi

Unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso - Foto: Ilustrativa

Um crânio humano foi encontrado dentro de um saco plástico de mercado na manhã desta quarta-feira, 17, na Rua Antônio Santa Bárbara, no centro da cidade de Inhambupe, município localizado a cerca de 160 quilômetros de Salvador.

O achado causou apreensão entre moradores e comerciantes da região, que acionaram as autoridades após perceberem o conteúdo do saco abandonado em via pública.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Inhambupe (DT/Inhambupe) registrou a ocorrência e expediu guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia no local e pela remoção do material.

Os laudos periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação das circunstâncias em que o crânio foi deixado no local. A unidade policial informou que segue com as investigações para esclarecer o caso.