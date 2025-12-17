Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Motorista por aplicativo é assassinado com mais de 20 tiros na Bahia

Polícia Civil investiga autoria e motivação do homicídio

Luan Julião

Por Luan Julião

17/12/2025 - 15:26 h
Robson Tadeu Moreira Junior, 30 anos
Robson Tadeu Moreira Junior, 30 anos

Um motorista por aplicativo de 30 anos foi morto a tiros enquanto dirigia o próprio carro na manhã de terça-feira, 16, no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna, no sul da Bahia. O crime aconteceu em via pública e gerou medo entre moradores e comerciantes da região.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Robson Tadeu Moreira Junior, trabalhava como motorista por aplicativo e estava ao volante quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo efetuou mais de vinte disparos, atingindo Robson, que morreu antes de receber atendimento médico.

Nenhum objeto pessoal foi levado, o que afasta a hipótese de latrocínio e indica que o homicídio pode ter sido uma execução. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local e a remoção do corpo.

A Delegacia Territorial de Itabuna investiga o caso e busca esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.

x