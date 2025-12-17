POLÍCIA
Motorista por aplicativo é assassinado com mais de 20 tiros na Bahia
Polícia Civil investiga autoria e motivação do homicídio
Por Luan Julião
Um motorista por aplicativo de 30 anos foi morto a tiros enquanto dirigia o próprio carro na manhã de terça-feira, 16, no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna, no sul da Bahia. O crime aconteceu em via pública e gerou medo entre moradores e comerciantes da região.
Conforme informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Robson Tadeu Moreira Junior, trabalhava como motorista por aplicativo e estava ao volante quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo efetuou mais de vinte disparos, atingindo Robson, que morreu antes de receber atendimento médico.
Leia Também:
Nenhum objeto pessoal foi levado, o que afasta a hipótese de latrocínio e indica que o homicídio pode ter sido uma execução. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local e a remoção do corpo.
A Delegacia Territorial de Itabuna investiga o caso e busca esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes