Líder do CV na Ilha de Itaparica é preso ao desembarcar do ferry em Salvador

Terminal do Ferry Boat - Foto: Rafael Lemos | Seinfra | Divulgação

Um homem de 35 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na Ilha de Itaparica e integrante do Comando Vermelho (CV), foi preso pela Polícia Civil da Bahia na tarde de terça-feira, 16, em Salvador. A captura ocorreu no Terminal Marítimo de São Joaquim, no momento em que ele desembarcava de um ferry boat.

A prisão foi resultado de um trabalho investigativo que permitiu o acompanhamento detalhado dos deslocamentos do suspeito até o terminal. Contra ele, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária, além de três mandados de busca e apreensão. De acordo com as apurações, o investigado exercia função de liderança no tráfico de drogas na Ilha de Itaparica, atuando como integrante de uma organização criminosa de origem carioca, ligada ao CV.

Enquanto o suspeito era detido na capital, outra equipe policial cumpriu um dos mandados de busca em um imóvel localizado na região de Barra do Pote, na Ilha de Itaparica. No local, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, acompanhado de duas munições intactas.

Além do cumprimento da prisão temporária, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele e o material apreendido foram encaminhados à sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes do Denarc, por meio da 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana de Salvador (4ª DTE/RMS), com apoio da Seção de Operações de Inteligência (SOINT) do 23º Batalhão da Polícia Militar e da 24ª Delegacia Territorial.