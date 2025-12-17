Menu
POLÍCIA

Homem que perseguia Isis Valverde há 20 anos é preso em flagrante no Rio

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/12/2025 - 15:31 h | Atualizada em 17/12/2025 - 15:51
Perseguidor de Isis Valverde é preso
A Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu, nesta terça-feira, 16, um homem suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos.

De acordo com as investigações, o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann tentou contato direto com a atriz pelo menos três vezes. Ele foi detido em flagrante no condomínio em que Isis vive no Rio de Janeiro.

Kellermann vai responder pelo crime de perseguição. Em uma última tentativa de contato direto com a atriz, ele insistiu em se encontrar e falar com a mesma.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar e deter o suspeito, que foi levado à delegacia. Cristiano é uma pessoa com deficiência (PCD) e foi levado para a delegacia em uma cadeira de rodas.

Atriz se pronunciou

Depois da prisão, a atriz agradeceu o trabalho da polícia. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor.”

Como o suspeito operou

O suspeito teria se deslocado para o Rio de Janeiro para perseguir a atriz, ficando hospedado em um hotel e utilizando serviços de transportes por aplicativo.

Somado a isso, a polícia ainda disse que Cristiano teria contratado um detetive particular para obter dados pessoais da vítima, como endereço e telefone.

Perseguidor de Isis Valverde é preso e admite que cometeu o ato por mais de 20 anos
Em depoimento, Kellermann admitiu que perseguia a atriz por mais de 20 anos, declarando-se “apaixonado” pela mesma. Além disso, ele disse que tentou repetidas vezes se aproximar da mesma diferentes cidades e estados, além do ambiente profissional da atriz.

