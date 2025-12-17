Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem suspeito de estuprar a própria filha é preso em Salvador

Condenado vai cumprir mais de 18 anos de pena

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/12/2025 - 16:03 h
Polícia Civil prende homem que estuprou a própria filha
Polícia Civil prende homem que estuprou a própria filha -

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira, 17, na Cidade Baixa, em Salvador, pelo crime de estupro de vulnerável. A pena para o homem será de 18 anos de reclusão.

O crime foi cometido em 2015 contra a própria filha. A prisão foi feita no bairro Águas de Meninos, local onde o condenado trabalhava. A captura foi feita depois de um trabalho de inteligência, monitoramento e análise realizado pelos investigadores, que localizaram o paradeiro do sentenciado.

Depois da localização e da prisão, a PC conduziu o custodiado até a sede da Polinter. Na unidade, a instituição lavrou a documentação necessária para o cumprimento da ordem judicial.

Somado a isso, consultas cartoriais foram feitas e a guia para os exames de lesões corporais foi expedida.

O detento segue preso à disposição do Poder Judiciário e aguarda a transferência para o sistema prisional, onde deverá cumprir a sanção estabelecida por lei.

x