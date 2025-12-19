AFLIÇÃO
Suspeita de roubo gera tumulto e fuga em grande shopping de Salvador
Seguranças internos e Polícia Militar foram acionados
Por Leilane Teixeira
Uma suspeita de roubo no Salvador Shopping, na capital baiana, deixou os clientes apreensivos na tarde desta sexta-feira, 19. A ocorrência aconteceu no estacionamento do centro comercial e testemunhas relataram correria no local.
Segundo informações preliminares de clientes que estavam no shopping o momento do ocorrido, foi possível ouvir disparo de arma de fogo no pavimento G2. "Houve tiroteio por causa de um roubo de carro no estacionamento G2. Foi uma agonia... O pessoal disse que policiais à paisana atiraram".
O que diz o shopping
Segundo a administração do centro comercial, a informação de tiro não procede. Por meio de nota, a assessoria informou que "foi identificado um veículo em atitude suspeita na área do estacionamento, o que motivou a abordagem das equipes de segurança".
Ainda de acordo como shopping, os suspeitos fugiram. "Os suspeitos evadiram do local e as autoridades competentes foram acionadas".
Funcionamento não foi alterado
Apesar do susto, os estabelecimento segue funcionando normalmente e afirmou estar colaborando com as investigações.
