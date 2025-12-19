SUS: dinheiro desviado pode ter sido usado para bancar casa de amante

Secretário de Saúde de Alagoas pode ter desviado dinheiro do SUS para pagar imóveis para amante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na última terça-feira, 16, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos do Serviço Único de Saúde (SUS), em Alagoas. O principal suspeito de chefiar o esquema, o secretário de Saúde do estado, teria pago vários imóveis a sua amante.

A operação nomeada como “Estágio IV” aponta que os desvios somam quase R$ 100 milhões.

O principal suspeito de chefiar o esquema seria o secretário de Saúde de Alagoas, o médico Gustavo Pontes Miranda, afastado do cargo na terça-feira, por ordem do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região).

Parte do dinheiro do SUS desviado pelo secretário teria sido utilizado para comprar uma casa em Brasília e um flat à beira-mar em Maceió para Andreia Araújo Cavalcante, apontada pela PF como amante de Gustavo, informa a coluna de “Carlos Madeiro” do UOL.

Ao todo, Gustavo teria desviado verba em contratos que passam dos R$ 100 milhões. Alguns movimentos como obras e prestações de serviços de saúde apresentam indícios desses desvios.

A investigação ainda aponta que Andreia teria movimentado quase R$ 5 milhões em menos de dois anos, valor que não é compatível com sua renda mensal.

O secretário de Saúde nega as irregularidades e chama a operação da PF de “abuso”.