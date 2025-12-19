Operação realiza revistas em pavilhões do BDM no presídio de Salvador

Ação foi finalizada sem ocorrências e integra uma estratégia conjunta para fortalecer o controle interno do sistema prisional - Foto: Reprodução / SEAP

Uma força-tarefa formada por órgãos do sistema prisional e da segurança pública foi mobilizada na noite desta quinta-feira, 18, no Conjunto Penal Masculino de Salvador. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio do Núcleo de Assuntos Prisionais (NAP).

A intervenção teve como finalidade interromper eventuais canais de contato entre detentos ligados ao crime organizado e o ambiente externo, além de auxiliar nas apurações relacionadas ao triplo homicídio registrado na última terça-feira (16), no bairro do Alto do Cabrito. As ações se concentraram em áreas onde estão custodiados presos apontados como lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

As equipes realizaram vistorias em pontos específicos da unidade prisional, previamente definidos a partir de levantamentos técnicos e informações de inteligência. Foram inspecionadas celas do Pavilhão I, nas galerias A e C, e do Pavilhão II, na galeria B.

A operação envolveu diretores do complexo prisional, policiais penais, policiais militares e civis, integrantes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), monitores de ressocialização, agentes da cinofilia e o gerente operacional da unidade.

De acordo com a Seap, a ação foi finalizada sem ocorrências e integra uma estratégia conjunta para fortalecer o controle interno do sistema prisional, garantindo disciplina, segurança e apoio às investigações em andamento.