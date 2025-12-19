Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é morto a tiros enquanto aguardava ônibus em Dias d’Ávila

Vítima usava farda de trabalho e estaria a caminho do serviço quando foi baleada

Luan Julião

Por Luan Julião

19/12/2025 - 15:46 h
Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Departamento de Polícia Técnica (DPT) -

Um jovem de 29 anos foi executado a tiros na tarde de quinta-feira, 19, na Avenida Raul Seixas, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em um ponto de ônibus, onde a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o jovem utilizava uma farda de trabalho no momento do ataque, o que indica que ele estaria em deslocamento para o serviço quando foi surpreendido pelos criminosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SUS: dinheiro desviado pode ter sido usado para bancar casa de amante
Operação realiza revistas em pavilhões do BDM no presídio de Salvador
Brasileira desaparecida é encontrada morta em área de mata em Portugal

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 36ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a informação de que um homem havia sido baleado na via. Ao chegarem ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime execução investigação polícia militar violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

x