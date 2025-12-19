POLÍCIA
Homem é morto a tiros enquanto aguardava ônibus em Dias d’Ávila
Vítima usava farda de trabalho e estaria a caminho do serviço quando foi baleada
Por Luan Julião
Um jovem de 29 anos foi executado a tiros na tarde de quinta-feira, 19, na Avenida Raul Seixas, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em um ponto de ônibus, onde a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.
De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o jovem utilizava uma farda de trabalho no momento do ataque, o que indica que ele estaria em deslocamento para o serviço quando foi surpreendido pelos criminosos.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 36ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a informação de que um homem havia sido baleado na via. Ao chegarem ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.
