POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente é morto a tiros na porta de casa no interior da Bahia

Delegacia de Homicídios realiza diligências para esclarecer o assassinato

Luan Julião

Por Luan Julião

19/12/2025 - 17:47 h
Crime ocorreu na localidade de Fazenda Coqueiro, no distrito de Humildes
Um adolescente de 15 anos, identificado como Gustavo Silva Mota, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (19), na localidade de Fazenda Coqueiro, no distrito de Humildes, em Feira de Santana.

De acordo com informações preliminares apuradas, o crime ocorreu de forma brutal, quando a vítima estava na porta de casa. Testemunhas relataram que indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos contra o adolescente, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 67ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a denúncia de que um adolescente havia sido baleado na região. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Gustavo Silva Mota, de 15 anos. Segundo a PC, o corpo foi encontrado em via pública do bairro Limoeiro, na manhã desta sexta-feira, com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

x