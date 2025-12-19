Filho de vereadora é preso suspeito de homicídio na Bahia

Vítima foi surpreendida a tiros logo após suspeito sair de festa - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã da quarta-feira, 18, por volta das 10h, um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado apenas pelas iniciais R.M.M. suspeito de um homicídio qualificado, em Várzea do Poço, na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia.

Segundo as investigações, a vítima, Kaio Bispo Lima, foi executada, na manhã do dia 30 de novembro último, na Rua 31 de Julho, no centro da cidade. O suspeito tinha acabado de sair de uma festa, às 5h45, quando surpreendeu Kaio a tiros. Ele fugiu em seguida.

A polícia descobriu ainda que o investigado possui outros processos em andamento no Poder Judiciário, incluindo acusações por outro homicídio e lesão corporal, segundo registros públicos do sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe). O Homem é filho de uma vereadora do município. O nome dela não foi divulgado.

Após a prisão, que foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Mairi, o homem foi conduzido à 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e segue à disposição da Justiça.