Casa de subtenente da PM é atingida por tiros no interior da Bahia

Casa de PM foi atingida por, pelo menos, seis tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

A casa de um subtenente da Polícia Militar foi atingida por disparos de arma de fogo, na madrugada da sexta-feira, 19, na Rua Edenildo Santana, em Cafarnaum, no centro-norte da Bahia.

De acordo com relatos, um homem, ainda não identificado, chegou ao local em uma motocicleta e atirou, pelos menos, seis vezes contra o portão da residência. Os tiros atingiram a vidraça e causaram danos em outras partes do imóvel. O suspeito segue foragido.

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) divulgou que, após denúncias de disparos na região, equipes da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas. Em nota, a PM confirmou que tiros atingiram a casa de um policial militar, mas que ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a instituição, logo após o crime, rondas e buscas foram realizadas, no entanto, nenhum suspeito foi preso. Imagens de câmeras de segurança da rua serão analisadas na tentativa de identificar homem. O caso é investigado pela Polícia Civil do município. As informações são do Mídia Bahia.