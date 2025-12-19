Menu
POLÍCIA
RAPTO ADOLESCENTE

Polícia procura adolescente levado à força por criminosos na Bahia

Garoto, de 17 anos, estava na casa de parentes quando foi levado por homens armados

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/12/2025 - 23:17 h
Adolescente é morador de Santa Cruz Cabrália e estava na casa de parentes
Adolescente é morador de Santa Cruz Cabrália e estava na casa de parentes

Desde a tarde desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil de Eunápolis, no extremo-sul do estado, faz buscas para localizar um adolescente, de 17 anos, raptado por três homens armados, bairro Stela Reis. Ele estava na casa de familiares, quando foi levado à força pelos criminosos.

Testemunhas contaram à polícia que o jovem foi escoltado em direção a uma área de mata que fica nos fundos do imóvel. Durante o crime, os suspeitos levaram os celulares das outras pessoas que estavam no local.

A polícia revelou que o adolescente mora com a família em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, e estava, há poucos dias na cidade, onde para passar as festas de final de ano com os parentes.

Policiais da Delegacia Territorial de Eunápolis e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para iniciar as investigações. Foram feitas perícia na residência e buscas na área indicada pelas testemunhas, mas nada foi encontrado. As informações são do Radar News.

x