RAPTO ADOLESCENTE
Polícia procura adolescente levado à força por criminosos na Bahia
Garoto, de 17 anos, estava na casa de parentes quando foi levado por homens armados
Por Andrêzza Moura
Desde a tarde desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil de Eunápolis, no extremo-sul do estado, faz buscas para localizar um adolescente, de 17 anos, raptado por três homens armados, bairro Stela Reis. Ele estava na casa de familiares, quando foi levado à força pelos criminosos.
Testemunhas contaram à polícia que o jovem foi escoltado em direção a uma área de mata que fica nos fundos do imóvel. Durante o crime, os suspeitos levaram os celulares das outras pessoas que estavam no local.
A polícia revelou que o adolescente mora com a família em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, e estava, há poucos dias na cidade, onde para passar as festas de final de ano com os parentes.
Policiais da Delegacia Territorial de Eunápolis e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para iniciar as investigações. Foram feitas perícia na residência e buscas na área indicada pelas testemunhas, mas nada foi encontrado. As informações são do Radar News.
