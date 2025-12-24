Menu
BRASIL
BRASIL

Acidente com ônibus mata criança e mulher e deixa 41 feridos

O tombamento ocorreu por volta das 6h desta quarta-feira, 24

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 9:30 h
Ônibus com 43 passageiros tombou
Ônibus com 43 passageiros tombou -

Um ônibus com 43 passageiros tombou na manhã desta quarta-feira, 24 em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada do município de Jaboticabal, no interior de São Paulo. O acidente resultou na morte de uma criança e uma mulher e deixou outros 41 passageiros feridos.

De acordo com as informações iniciais, o veículo havia saído de São Paulo (SP) às 23h55 de terça-feira, 23, e seguia com destino a Bebedouro (SP). O tombamento ocorreu por volta das 6h. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dos feridos nem a identificação das vítimas fatais.

Por conta do acidente, a rotatória precisou ser interditada, mas, segundo as autoridades, não houve registro de lentidão no trânsito na região.

