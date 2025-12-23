CRIME BRUTAL
Caseiro confessa ter usado marreta para matar mulher e enteados
Corpos foram encontrados enterrados em uma área de mata perto da casa onde a família morava
Por Gustavo Nascimento
O caseiro Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, confessou na tarde desta terça-feira, 23, ter matado a mulher, identificada como Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e os 3 filhos dela, de 6, 8 e 10 anos, na cidade de Jaboticabal, interior de São Paulo.
O homem enterrou os quatro corpos em uma área de mata perto da casa onde a família morava. Milton, que já está preso e à disposição da Justiça, levou à polícia até o local após confessar ter cometido os assassinatos.
Na residência, a Polícia Civil encontrou um facão e uma marreta, ferramentas que o homem admitiu ter utilizado para cometer os crimes. Ele ainda confessou ter usado uma pá para enterrar as vítimas.
Sabrina e os 3 filhos estavam desaparecidos desde a última quinta-feira, 18. No sábado, 20, um tio da mulher registrou um boletim de ocorrência, que deu início à investigação policial.
