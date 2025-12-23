Polícia fecha ponto de tráfico disfarçado de revenda de água na Bahia

Suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Uma investigação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem e o fechamento de um ponto de venda de drogas que funcionava de forma camuflada no Centro de Feira de Santana. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 22 e revelou que um comércio aparentemente comum, dedicado à revenda de água mineral, era usado como base para o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a polícia, o local vinha sendo monitorado após denúncias e levantamentos apontarem uma movimentação incompatível com a atividade declarada. Durante a abordagem, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) encontraram cerca de 200 porções de drogas, entre cocaína e maconha, todas já embaladas e prontas para a comercialização.

O imóvel fica nas imediações da Avenida João Durval Carneiro, no bairro Ponto Central, área de grande circulação na cidade. No momento da operação, um homem estava no estabelecimento e acabou assumindo tanto a posse do material apreendido quanto a prática do tráfico no local.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos no esquema.