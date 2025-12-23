Menu
POLÍCIA

Assessor é preso por morte de vereador e de colega de gabinete na Bahia

Crime ocorreu em novembro de 2025 e vitimou o parlamentar Gleiber Júnior e o assessor Diego Castro Reis

Luan Julião

Por Luan Julião

23/12/2025 - 14:55 h
Vereador Gleiber Júnior (Avante) e do assessor Diego Castro Reis
Vereador Gleiber Júnior (Avante) e do assessor Diego Castro Reis -

As apurações sobre o assassinato do vereador Gleiber Júnior (Avante) e do assessor Diego Castro Reis avançaram com a prisão de um suspeito nesta terça-feira, 23. O homem, de 41 anos, também atuava como assessor do vereador e foi o primeiro detido desde o crime, ocorrido em 9 de novembro, em um sítio no Recôncavo da Bahia.

O duplo homicídio ocorreu em uma propriedade rural conhecida como Fazenda São Bento, localizada na zona rural de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. As vítimas foram encontradas mortas após serem atingidas por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil chegou ao pedido de prisão após identificar inconsistências no relato apresentado pelo investigado durante depoimento. A identidade do suspeito não foi divulgada. Paralelamente à prisão, agentes cumpriram mandado de busca na residência do homem. No local, foram recolhidos dois aparelhos celulares e 17 munições, sendo de calibre 7,62 e 9 milímetros.

Polícia alcança quinto suspeito de matar técnicos de internet em Salvador
Criminosos invadem residência e executam homem no interior da Bahia
Mulher é presa com canetas emagrecedoras após roubo à farmácia em Salvador

As investigações indicam que Gleiber Júnior e Diego Castro Reis estavam dormindo quando tiveram o imóvel invadido e foram executados a tiros. A casa onde o crime aconteceu pertence à família do parlamentar.

Gleiber Júnior tinha 37 anos, era natural de Santo Amaro e exercia seu primeiro mandato como vereador no município. Ele deixou uma filha. Horas antes de ser assassinado, o parlamentar publicou registros ao lado de amigos em uma confraternização, evento do qual o assessor Diego também participou.

Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Santo Amaro decretou luto oficial de três dias. O partido Avante, ao qual Gleiber era filiado, também divulgou nota de pesar.

Tags:

assassinato Duplo homicídio Gleiber Júnior investigações policiais luto oficial santo amaro

