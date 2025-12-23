Assessor é preso por morte de vereador e de colega de gabinete na Bahia

Vereador Gleiber Júnior (Avante) e do assessor Diego Castro Reis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As apurações sobre o assassinato do vereador Gleiber Júnior (Avante) e do assessor Diego Castro Reis avançaram com a prisão de um suspeito nesta terça-feira, 23. O homem, de 41 anos, também atuava como assessor do vereador e foi o primeiro detido desde o crime, ocorrido em 9 de novembro, em um sítio no Recôncavo da Bahia.

O duplo homicídio ocorreu em uma propriedade rural conhecida como Fazenda São Bento, localizada na zona rural de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. As vítimas foram encontradas mortas após serem atingidas por disparos de arma de fogo.



A Polícia Civil chegou ao pedido de prisão após identificar inconsistências no relato apresentado pelo investigado durante depoimento. A identidade do suspeito não foi divulgada. Paralelamente à prisão, agentes cumpriram mandado de busca na residência do homem. No local, foram recolhidos dois aparelhos celulares e 17 munições, sendo de calibre 7,62 e 9 milímetros.

As investigações indicam que Gleiber Júnior e Diego Castro Reis estavam dormindo quando tiveram o imóvel invadido e foram executados a tiros. A casa onde o crime aconteceu pertence à família do parlamentar.

Gleiber Júnior tinha 37 anos, era natural de Santo Amaro e exercia seu primeiro mandato como vereador no município. Ele deixou uma filha. Horas antes de ser assassinado, o parlamentar publicou registros ao lado de amigos em uma confraternização, evento do qual o assessor Diego também participou.

Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Santo Amaro decretou luto oficial de três dias. O partido Avante, ao qual Gleiber era filiado, também divulgou nota de pesar.