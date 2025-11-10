Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Saiba quem era o vereador assassinado em sítio na Bahia

Gleiber Júnior tinha 37 anos e foi encontrado morto com seu assessor

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/11/2025 - 6:21 h
Gleiber Júnior presidia o partido Avante
O vereador Gleiber da Mota Fernandes, conhecido como Gleiber Júnior (Avante), de 37 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo, 9, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O crime ocorreu em um sítio pertencente à família do parlamentar.

Segundo informações da Polícia Civil, durante o ataque, o assessor do vereador, Diego Castro Reis, de 23 anos, também foi baleado e morreu no local. Até o momento, não há detalhes sobre os autores nem sobre a motivação do duplo homicídio.

Gleiber Júnior presidia o partido Avante no município e cumpria o primeiro mandato como vereador. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não declarou bens durante o processo eleitoral.

Nas redes sociais, costumava divulgar sua rotina política e a participação em eventos tradicionais da cidade, como o Bembé do Mercado e as festas de São João. Em um perfil pessoal, também se apresentava como pai de uma menina e demonstrava paixão por cavalos.

x