POLÍCIA
POLÍCIA

Operação Paredão apreende carros e aparelhos de som em Salvador

Ações foram realizadas entre a noite de sábado, 8, e a madrugada deste domingo, 9

Redação/Portal Massa!

Por Redação/Portal Massa!

09/11/2025 - 17:22 h
Um dos equipamentos apreendidos
Um dos equipamentos apreendidos -

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realizou neste final de semana, entre a noite de sábado, 8, e a madrugada deste domingo, 9, diversas apreensões de equipamentos sonoros e veículos, em Salvador e Lauro de Freitas, como parte da Operação Paredão.

Na capital baiana, o Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Central atuou nos bairros de Cajazeiras VIII e Águas Claras. Na localidade conhecida como Ba-Vi, em Águas Claras, um paredão foi apreendido. Em Cajazeiras VIII, na Rua Direta da Mangabeira, outros três equipamentos sonoros foram confiscados.

Imagem ilustrativa da imagem Operação Paredão apreende carros e aparelhos de som em Salvador
| Foto: Divulgação/PM-BA

Na região da Boca do Rio, equipes do Comando de Policiamento Regional da Capital Atlântico (CPRC-A) também realizaram uma etapa da Operação Paredão, na Baixa Fria. Lá, foram apreendidos quatro veículos que estavam em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além dos automóveis, diversos aparelhos de som com potência acima da permitida pela legislação, comumente utilizados em paredões, foram retirados de circulação.

Lauro de Freitas

Em Lauro de Freitas, guarnições da 52ª CIPM apreenderam um paredão na madrugada deste domingo. O equipamento foi encontrado durante rondas no Beco do Vulcão, onde os militares avistaram uma multidão ao redor de um carro com um reboque que transportava o aparelho. O condutor do veículo foi identificado e encaminhado, junto com o veículo e o paredão, para a 23ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada.

Imagem ilustrativa da imagem Operação Paredão apreende carros e aparelhos de som em Salvador
| Foto: Divulgação/PM-BA

Denúncia

A Polícia Militar da Bahia reforça a importância da colaboração da população e incentiva que denúncias de som abusivo e perturbação do sossego sejam feitas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone 190.

