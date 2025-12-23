POLÍCIA
Polícia alcança quinto suspeito de matar técnicos de internet em Salvador
Quatro suspeitos estão presos, um morreu e outros dois continuam sendo procurados
Por Luan Julião
A Polícia Civil da Bahia já alcançou cinco dos envolvidos no triplo homicídio de técnicos de internet ocorrido em Salvador. Até o momento, quatro suspeitos estão presos e um morreu, elevando o avanço das investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O primeiro desdobramento ocorreu no domingo, 21, quando Joeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo”, morreu após confronto com equipes da Polícia Civil. Ele é apontado como um dos executores do crime.
No mesmo dia, Jonatas Amorim Nascimento, o “Jhon”, foi preso. Já na noite da segunda-feira, 22, os investigadores localizaram e prenderam Kauan Pires da Silva, conhecido como “Cabeça de TV”.
Na madrugada desta terça-feira, 23, mais um suspeito foi alcançado. Alexandre Santos Silva, o “Esquilo”, foi localizado pelas equipes policiais. Ainda nesta terça, Joeferson Gomes dos Santos, conhecido como “Gueu Banguela”, se apresentou espontaneamente ao DHPP, onde teve o mandado de prisão cumprido.
Com isso, a investigação soma quatro presos e um morto. Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos seguem foragidos: Igor Tarso Canuto da Silva, o “Piloto”, e Adriel Santos da Silva, conhecido como “Nego D’Água”.
As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender todos os envolvidos no crime. A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, pelo telefone 181, sem necessidade de identificação.
Relembre o crime
A morte de três técnicos de internet, executados no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na noite de terça-feira, 16, chocou a população pela brutalidade do crime.
Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite do mesmo dia, no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os corpos estavam em via pública, com marcas de tiros na cabeça e as mãos amarradas.
As vítimas foram identificadas como os técnicos de internet Jackson Santos Macedo, Patrick Vinícius dos Santos Horta e Ricardo Antônio da Silva Souza.
