Mulher é presa com canetas emagrecedoras após roubo à farmácia em Salvador

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar da Bahia na tarde desta segunda-feira, 22, suspeita de envolvimento no roubo a uma farmácia localizada no final de linha do bairro Boca do Rio, em Salvador. Durante a ação, os policiais também apreenderam canetas emagrecedoras e localizaram a motocicleta utilizada no crime.

O assalto aconteceu no início da tarde, na Rua Hélio Machado, em uma área de grande circulação de pessoas devido ao intenso comércio da região. A farmácia estava em funcionamento no momento da ação, o que gerou apreensão entre funcionários e clientes. Segundo a Polícia Militar, um homem armado com uma arma de fogo entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ainda não há confirmação oficial sobre quais produtos foram levados.

Após o registro da ocorrência, guarnições do Batalhão Apolo iniciaram diligências e conseguiram identificar a motocicleta utilizada na ação criminosa. O veículo foi localizado no bairro de São Caetano e, durante a abordagem, os policiais encontraram canetas emagrecedoras em posse da mulher.

De acordo com a PM, foi constatado que a motocicleta pertence à suspeita, que informou que o veículo estava em posse do companheiro no momento do roubo. Ainda durante a ocorrência, os policiais verificaram que as canetas emagrecedoras estavam sendo fracionadas e comercializadas de forma irregular, com oferta feita por meio de redes sociais.

Ao todo, foram apreendidas três caixas contendo canetas emagrecedoras, totalizando oito unidades, além de um aparelho celular, R$ 144 em espécie e a motocicleta utilizada no crime.

A mulher e todo o material apreendido foram apresentados ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação.