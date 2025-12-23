Dupla é presa com carro clonado durante blitz em Salvador

Dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante e conduzidos - Foto: Batalhão Apolo

Dois homens foram presos com um veículo com restrição de roubo na tarde desta segunda-feira, 22, em uma bliz durante a Operação Olho Vivo, na Avenida 29 de Março, em Salvador. Durante a fiscalização, um veículo foi abordado.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, no procedimento de identificação veicular, os policiais constataram que o automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados. Após verificação detalhada, foi confirmada restrição de roubo, registrada no ano de 2019, na capital baiana.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante e conduzidos, juntamente com o automóvel recuperado, à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação foi realizada durante uma blitz coordenada pelo Comando de Policiamento de Apoio Administrativo (CPAP), com a participação de guarnições do Batalhão Apolo, do Batalhão de Pronto-Emprego Operacional (BPEO) e do Esquadrão de Motociclistas Águia.