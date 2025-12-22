Ponto de tráfico de drogas disfarçado como revenda de água é desarmado

Operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) - Foto: Reprodução PCBA

Um esquema de tráfico de drogas que funcionava sob a fachada de uma revenda de água mineral foi desarticulado pela Polícia Civil (PC) no centro de Feira de Santana. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 22, e terminou com a prisão em flagrante de um homem, além da apreensão de quase 200 porções de entorpecentes.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, a operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), após investigações apontarem a comercialização de drogas dentro do estabelecimento, que era utilizado como disfarce para a atividade criminosa.

Durante a abordagem, um homem que estava no local foi detido em flagrante. Segundo a PC, ele assumiu a posse do material apreendido e confirmou que o ponto era usado para o tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.