HOME > POLÍCIA
BAHIA

Ponto de tráfico de drogas disfarçado como revenda de água é desarmado

Ação ocorreu nesta segunda-feira, 22, e terminou com a prisão em flagrante de um homem

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

22/12/2025 - 23:11 h
Operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR)
Operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR)

Um esquema de tráfico de drogas que funcionava sob a fachada de uma revenda de água mineral foi desarticulado pela Polícia Civil (PC) no centro de Feira de Santana. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 22, e terminou com a prisão em flagrante de um homem, além da apreensão de quase 200 porções de entorpecentes.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, a operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), após investigações apontarem a comercialização de drogas dentro do estabelecimento, que era utilizado como disfarce para a atividade criminosa.

Durante a abordagem, um homem que estava no local foi detido em flagrante. Segundo a PC, ele assumiu a posse do material apreendido e confirmou que o ponto era usado para o tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.

Tags:

crime organizado entorpecentes feira de santana Polícia Civil da Bahia prisão em flagrante tráfico de drogas

x