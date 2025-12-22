Mãe é presa por matar filha bebê e por tentar matar policial penal

Mulher teve duas prisões preventivas decretadas - Foto: Reprodução G1

Girlene da Silva Azevedo, de 32 anos, mulher presa em flagrante no dia, 17, suspeita de matar a facadas a filha, um bebê de 1 ano e seis meses, em Caucaia, no Ceará, teve a segunda prisão preventiva decretada. A primeira, foi no dia 18, durante audiência de custódia pelo assassinato da criança, já a segunda, foi na sexta-feira, 19, por tentativa de homicídio contra uma policial penal.

Na última quarta-feira, 17, Girlene levou a filha já morta ao Hospital Municipal de Caucaia. Os médicos verificaram que a criança tinha diversos ferimentos. A polícia foi acionada e ela foi presa em flagrante. Segundo informações contidas no despacho policial, a mulher estava com roupas ensanguentadas e aparentava surto psicótico, chegando a declarar: “eu sou anticristo e matei Jesus”.

Após a prisão, ela foi autuada por homicídio qualificado e teve a custódia mantida pelo juizado, que considerou que medidas alternativas à prisão não seriam eficazes para resguardar a ordem pública. Girlene foi encaminhada ao sistema penitenciário na quinta-feira, 18, mas, durante o procedimento atacou uma policial penal com mordidas e unhas e tentou tomar sua arma.

Em nova audiência de custódia, no dia 19, ela foi autuada por tentativa de homicídio e teve a segunda prisão preventiva decretada. O magistrado destacou que o ato contra a agente penal evidenciou “risco de reiteração delitiva”, afirmando que Girlene, se estivesse em liberdade, poderia cometer novos crimes sem hesitação. Ela tem mais dois filhos, de 3 e 15 anos. As informações são do G1.