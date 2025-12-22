FRAUDE MILIONÁRIA
Contadora e corretora enganam cliente e causam prejuízo de R$1,5 milhão
Contadora foi presa e correta segue foragida
Por Andrêzza Moura
Uma contadora, de 63 anos, e uma corretora de imóveis, de 52, foram flagradas em um esquema fraudulento que simulava a venda de uma fazenda na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão a um comprador.
A contadora foi presa, nesta segunda-feira, 22, durante a Operação Arizona, deflagrada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana. Já a corretora, que é apontada como mentora do golpe, está sendo procurada pela polícia. Elas não tiveram os nomes revelados.
As investigações apontam que a contadora fingia ser a inventariante responsável pelo espólio da fazenda, dando aparência de legalidade à transação. A vítima, acreditando na negociação, realizou diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 1,5 milhão.
Parte do valor foi direcionada para uma pessoa jurídica ligada à contadora, configurando um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Durante a ação, que também incluiu diligências em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
