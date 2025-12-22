Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE MILIONÁRIA

Contadora e corretora enganam cliente e causam prejuízo de R$1,5 milhão

Contadora foi presa e correta segue foragida

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/12/2025 - 20:40 h
Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil
Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil -

Uma contadora, de 63 anos, e uma corretora de imóveis, de 52, foram flagradas em um esquema fraudulento que simulava a venda de uma fazenda na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão a um comprador.

A contadora foi presa, nesta segunda-feira, 22, durante a Operação Arizona, deflagrada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana. Já a corretora, que é apontada como mentora do golpe, está sendo procurada pela polícia. Elas não tiveram os nomes revelados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que a contadora fingia ser a inventariante responsável pelo espólio da fazenda, dando aparência de legalidade à transação. A vítima, acreditando na negociação, realizou diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 1,5 milhão.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de estuprar enteada com deficiência intelectual
Triplo homicídio: bilhete misterioso é encontrado durante reforço policial
Violência: corpo de mulher é deixado no meio da rua em Itinga

Parte do valor foi direcionada para uma pessoa jurídica ligada à contadora, configurando um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Durante a ação, que também incluiu diligências em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

5 milhão Bahia Castro Alves contadora corretora de imóveis Fazenda foragida fraude imobiliária golpe inventariante falsa investigação policial Lauro de Freitas lavagem de dinheiro mandados de busca ocultação de bens Operação Arizona prejuízo prisão R$ 1 região metropolitana de salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x