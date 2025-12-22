Contadora e corretora enganam cliente e causam prejuízo de R$1,5 milhão

Contadora e corretora são investigada pela Polícia Civil - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma contadora, de 63 anos, e uma corretora de imóveis, de 52, foram flagradas em um esquema fraudulento que simulava a venda de uma fazenda na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão a um comprador.

A contadora foi presa, nesta segunda-feira, 22, durante a Operação Arizona, deflagrada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana. Já a corretora, que é apontada como mentora do golpe, está sendo procurada pela polícia. Elas não tiveram os nomes revelados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que a contadora fingia ser a inventariante responsável pelo espólio da fazenda, dando aparência de legalidade à transação. A vítima, acreditando na negociação, realizou diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 1,5 milhão.

Parte do valor foi direcionada para uma pessoa jurídica ligada à contadora, configurando um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Durante a ação, que também incluiu diligências em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram cumpridos mandados de busca e apreensão.