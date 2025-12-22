Violência: corpo de mulher é deixado no meio da rua em Itinga

Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso - Foto: Divulgação redes sociais

Uma mulher identificada inicialmente como Milena dos Santos, de 40 anos, foi encontrada morta no início da noite deste domingo, 21, na Rua São Francisco de Assis, no bairro Quinta da Glória, em Itinga, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem, o corpo da vítima teria sido abandonado por ocupantes de um veículo não identificado e deixado no meio da via pública. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 81ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após denúncia de um corpo encontrado na localidade. Ao chegarem ao local, os militares constataram o fato.

De acordo com a 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas, Milena dos Santos teve seu corpo abandonado por desconhecidos que estavam a bordo de um veículo de passeio.



A área foi isolada para preservação da cena e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões.