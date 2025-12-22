Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Trabalhadores mortos - Foto: Redes sociais

Após uma semana de investigação, as apurações sobre a morte dos três trabalhadores de uma empresa de internet, executados no Alto do Cabrito, tiveram um importante avanço que ajudou na captura de três envolvidos.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, a corporação descartou totalmente a tese de que os trabalhadores teriam sido mortos por causa do não pagamento do chamado “pedágio” — valor cobrado pelo tráfico para que profissionais do ramo atuem em determinadas regiões de Salvador.

A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa realizada pelo delegado nesta segunda-feira, 22. Segundo ele, as investigações apontam que pode ter existido um “engano” por parte dos homicidas, integrantes do Bonde do Maluco (BDM). De acordo com o delegado, os traficantes acreditaram que os trabalhadores estariam instalando câmeras para observá-los, a pedido de mandantes da facção rival, o Comando Vermelho (CV).

As vítimas foram identificadas como:

Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos

Jackson Santos Macedo, de 41 anos

Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

Suspeitos identificados

Até o momento, a Polícia Civil capturou três envolvidos.

Jonatas Amorim — teve o mandado de prisão cumprido no bairro de São Marcos, neste domingo, 21.

Jeferson Caíque Nunes dos Santos , conhecido como “Badalo” — reagiu à abordagem policial no bairro de Massaranduba e morreu durante o confronto.

O terceiro suspeito, trata-se de um menor de idade, que se apresentou nesta segunda-feira, 22, na Delegacia do Adolescente Infrator, afirmando ter envolvimento. Ele ainda será ouvido.

Jonatas e Jeferson respondem ao Bonde do Maluco (BDM), facção responsável por comandar o triplo homicídio.

Dinâmica do crime

O delegado e diretor-adjunto do DHPP, Marcelo Calmon, explicou que as vítimas foram inicialmente encurraladas pelos traficantes na região de Marechal Rondon e, posteriormente, levadas para execução no Alto do Cabrito.

Desde as primeiras horas da última terça-feira, 16, os homens estavam sendo vigiados pelos criminosos no local, enquanto realizavam serviços nos postes.

Desconfiados, os bandidos gravaram vídeos alegando que as vítimas estariam instalando câmeras de monitoramento suspeitas e enviaram o material aos líderes da facção, que autorizaram os assassinatos.

“Houve a alegação de que estariam sendo instaladas câmeras de segurança a mando de outra facção ou até mesmo das forças de segurança pública, o que não se comprovou em nenhum momento. De fato, eles estavam no local com ordem de serviço, e a própria empresa confirmou que a atividade consistia na instalação de cabos de fibra óptica, com o objetivo de aumentar a velocidade da internet naquela comunidade, que carece de muitos serviços básicos”, afirmou em entrevista ao Portal MASSA!.

Carro e kombi localizados

Ao longo da semana, a kombi em que os trabalhadores foram ao local, o carro usado pelos criminosos para transportá-los até o local do crime e o celular de uma das vítimas foram localizados.

Relembre o crime

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite de terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.