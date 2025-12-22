Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Vídeos foram cruciais para o avanço nas investigaçãoes; assista

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

22/12/2025 - 17:49 h | Atualizada em 22/12/2025 - 18:06
Trabalhadores mortos
Trabalhadores mortos -

Após uma semana de investigação, as apurações sobre a morte dos três trabalhadores de uma empresa de internet, executados no Alto do Cabrito, tiveram um importante avanço que ajudou na captura de três envolvidos.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, a corporação descartou totalmente a tese de que os trabalhadores teriam sido mortos por causa do não pagamento do chamado “pedágio” — valor cobrado pelo tráfico para que profissionais do ramo atuem em determinadas regiões de Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa realizada pelo delegado nesta segunda-feira, 22. Segundo ele, as investigações apontam que pode ter existido um “engano” por parte dos homicidas, integrantes do Bonde do Maluco (BDM). De acordo com o delegado, os traficantes acreditaram que os trabalhadores estariam instalando câmeras para observá-los, a pedido de mandantes da facção rival, o Comando Vermelho (CV).

As vítimas foram identificadas como:

  • Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos
  • Jackson Santos Macedo, de 41 anos
  • Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

Suspeitos identificados

Até o momento, a Polícia Civil capturou três envolvidos.

  • Jonatas Amorim — teve o mandado de prisão cumprido no bairro de São Marcos, neste domingo, 21.
  • Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo” — reagiu à abordagem policial no bairro de Massaranduba e morreu durante o confronto.
  • O terceiro suspeito, trata-se de um menor de idade, que se apresentou nesta segunda-feira, 22, na Delegacia do Adolescente Infrator, afirmando ter envolvimento. Ele ainda será ouvido.

Jonatas e Jeferson respondem ao Bonde do Maluco (BDM), facção responsável por comandar o triplo homicídio.

Dinâmica do crime

O delegado e diretor-adjunto do DHPP, Marcelo Calmon, explicou que as vítimas foram inicialmente encurraladas pelos traficantes na região de Marechal Rondon e, posteriormente, levadas para execução no Alto do Cabrito.

Desde as primeiras horas da última terça-feira, 16, os homens estavam sendo vigiados pelos criminosos no local, enquanto realizavam serviços nos postes.

Desconfiados, os bandidos gravaram vídeos alegando que as vítimas estariam instalando câmeras de monitoramento suspeitas e enviaram o material aos líderes da facção, que autorizaram os assassinatos.

“Houve a alegação de que estariam sendo instaladas câmeras de segurança a mando de outra facção ou até mesmo das forças de segurança pública, o que não se comprovou em nenhum momento. De fato, eles estavam no local com ordem de serviço, e a própria empresa confirmou que a atividade consistia na instalação de cabos de fibra óptica, com o objetivo de aumentar a velocidade da internet naquela comunidade, que carece de muitos serviços básicos”, afirmou em entrevista ao Portal MASSA!.

Carro e kombi localizados

Ao longo da semana, a kombi em que os trabalhadores foram ao local, o carro usado pelos criminosos para transportá-los até o local do crime e o celular de uma das vítimas foram localizados.

Relembre o crime

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite de terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alto do Cabrito Bonde do Maluco crime organizado execução Polícia Civil da Bahia subúrbio de salvador triplo homicídio violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trabalhadores mortos
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Trabalhadores mortos
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Trabalhadores mortos
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Trabalhadores mortos
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x