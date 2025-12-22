Terceiro suspeito de matar técnicos de internet em Salvador se entrega à polícia

Crime ocorreu há quase uma semana e mobiliza forças especializadas - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil anunciou, nesta segunda-feira, 22, que mais um suspeito de envolvimento na morte de trabalhadores de uma empresa provedora de internet se apresentou às autoridades, reforçando o avanço das investigações tratadas como prioridade pela corporação. O crime, ocorrido há quase uma semana, segue mobilizando equipes na busca pelos demais envolvidos e no aprofundamento das apurações.

A informação foi divulgada durante entrevista coletiva no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã. Na ocasião, o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, detalhou que dois dos oito suspeitos procurados já haviam sido localizados no domingo, 21, e que, com a apresentação espontânea registrada nesta segunda-feira, 22, três envolvidos já estão sob a responsabilidade da polícia.

Entre os suspeitos, dois foram identificados como Jonatas Amorim Nascimento, conhecido pelo vulgo de 'Jon', preso em São Marcos; e Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como ‘Badalo’, morto em confronto com os agentes na Massaranduba. Ambos respondem ao Bonde do Maluco (BDM), facção responsável por comandar o triplo assassinato.

Em entrevista ao MASSA!, Victor Spínola, delegado do DHPP, explicou que os homens alcançados tiveram participações diferentes na dinâmica do crime, mas ambos contribuíram diretamente para o processo de execução.

"O indivíduo preso ontem (Jonatas Amorim) não participou diretamente da execução, mas contribuiu para o arrebatamento das vítimas e atuava como uma espécie de “olheiro” ou apoio logístico, com a função de dificultar a ação das forças de segurança e blindar os autores do crime", iniciou.

"Já o indivíduo que entrou em confronto com as equipes policiais (vulgo 'Badalo) participou diretamente do arrebatamento e foi um dos executores dos três trabalhadores assassinados", explicou.

Lideranças na mira

O delegado e diretor-adjunto do DHPP, Marcelo Calmon, detalhou ao MASSA! que todos os bandidos responsáveis pela execução são de Salvador. No entanto, estão espalhados por diversas localidades da cidade e não residem especificamente no local onde o crime foi cometido.

"A operação realizada ontem ocorreu na localidade, porém os envolvidos não se encontravam mais ali"

Apesar de realizarem os assassinatos, os suspeitos receberam ordens diretas de líderes que estão 'malocados' em outros estados - incluindo um integrante do Baralho do Crime da SSP, identificado como Edson Silva de Santana, o 'Jegue' -, além de outros custodiados em penitenciárias.

São eles:

Jorge Ferreira Santos, conhecido como 'Capenga';

Venício Bacelar Costa, o 'Fofão';

Antônio Dias de Jesus, vulgo 'Colorido'.

Todos os envolvidos estão na mira das autoridades. "O DHPP, de forma célere, conseguiu alcançar os envolvidos, prender alguns e confrontar outros, oferecendo à população daquela localidade e à sociedade baiana, de modo geral, uma resposta rápida, sensação de segurança e um sentimento de justiça diante do crime bárbaro e covarde que foi cometido", finalizou Calmon.

Relembre o caso

Ricardo Antônio, Jackson Macedo e Patrick Vinícius estavam fardados e se preparavam para iniciar um serviço no bairro do Marechal Rondon quando foram mortos. Os corpos apresentavam marcas de tiros, além de mãos e pés amarrados, segundo informações da Civil a reportagem.

A ofensiva para esclarecer o caso mobilizou pesado efetivo. A operação contou com agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Mais de 50 policiais participaram das ações.