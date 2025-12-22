POLÍCIA
Urgente: farmácia é assaltada em bairro movimentado de Salvador
Loja funcionava normalmente no momento da ação, em área de intenso fluxo de pessoas
Por Luan Julião
Um estabelecimento comercial onde funciona uma farmácia foi alvo de uma ação criminosa no início da tarde desta segunda-feira, 22, na Rua Hélio Machado, no final de linha do bairro Boca do Rio, em Salvador.
O caso aconteceu em uma área de grande circulação de pessoas, devido ao forte comércio existente na região. A farmácia estava em pleno funcionamento no momento da ação criminosa, o que gerou apreensão entre funcionários e clientes que estavam no local.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre se algum produto foi levado ou quais itens teriam sido subtraídos. No entanto, esse tipo de ocorrência tem sido recorrente em Salvador, especialmente envolvendo o roubo de canetas emagrecedoras, produtos de alto valor e que vêm sendo alvo frequente de ações criminosas na capital baiana.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência de uma farmácia assaltada por um homem armado com arma de fogo na Rua Hélio Machado, na Boca do Rio. Ainda segundo a PM, foram realizadas rondas na região, mas o suspeito não foi localizado.
O local onde a farmácia está situada conta com diversas câmeras de monitoramento, que podem auxiliar na identificação dos suspeitos e na elucidação do crime. O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais.
