Urgente: farmácia é assaltada em bairro movimentado de Salvador

Estabelecimento estava aberto ao público quando foi alvo da ação criminosa - Foto: Reprodução / Google Street View

Um estabelecimento comercial onde funciona uma farmácia foi alvo de uma ação criminosa no início da tarde desta segunda-feira, 22, na Rua Hélio Machado, no final de linha do bairro Boca do Rio, em Salvador.

O caso aconteceu em uma área de grande circulação de pessoas, devido ao forte comércio existente na região. A farmácia estava em pleno funcionamento no momento da ação criminosa, o que gerou apreensão entre funcionários e clientes que estavam no local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre se algum produto foi levado ou quais itens teriam sido subtraídos. No entanto, esse tipo de ocorrência tem sido recorrente em Salvador, especialmente envolvendo o roubo de canetas emagrecedoras, produtos de alto valor e que vêm sendo alvo frequente de ações criminosas na capital baiana.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência de uma farmácia assaltada por um homem armado com arma de fogo na Rua Hélio Machado, na Boca do Rio. Ainda segundo a PM, foram realizadas rondas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O local onde a farmácia está situada conta com diversas câmeras de monitoramento, que podem auxiliar na identificação dos suspeitos e na elucidação do crime. O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais.