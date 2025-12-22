Homem é executado e outro fica ferido em ataque a tiros na Bahia

Departamento de Polícia Técnica (DPT) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi executado e outro ficou ferido após um ataque a tiros ocorrido na tarde deste domingo, 21, na Rua Cruzeiro do Norte, no bairro Conceição, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Informações preliminares apuradas pela reportagem indicam que dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo. Durante a ação, uma das vítimas foi atingida e morreu ainda no local.

Ainda conforme informações preliminares, a segunda vítima, que não era o alvo dos criminosos, foi atingida por uma bala perdida enquanto transitava pela via. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde permanece em estado grave.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais do 25º Batalhão da PM foram acionados para verificar a ocorrência envolvendo dois homens atingidos por disparos de arma de fogo na Rua Cruzeiro do Norte. Ao chegarem ao local, os militares constataram que um homem já estava sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.