POLÍCIA
POLÍCIA

PM intensifica rondas em Pau da Lima e Marechal Rondon após ameaças

Medida inclui a ampliação de rondas e o aumento de pontos de visibilidade

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

21/12/2025 - 20:34 h
As ações fazem parte do planejamento operacional contínuo das forças de segurança da Bahia
As ações fazem parte do planejamento operacional contínuo das forças de segurança da Bahia

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) anunciou, neste domingo, 21, o reforço do policiamento ostensivo nos bairros de Pau da Lima, São Domingos, Marechal Rondon e áreas vizinhas. A medida inclui a ampliação de rondas e o aumento de pontos de visibilidade para garantir a segurança dos moradores.

A operação mobiliza tanto unidades convencionais quanto forças especializadas. O objetivo central é assegurar a livre circulação de pessoas e o funcionamento regular de comércios, escolas e serviços de transporte na região.

Tolerância zero contra o crime

Em nota, a corporação enviou um aviso direto a grupos que tentam interferir na rotina das comunidades. De acordo com a PM, qualquer tentativa de intimidação coletiva ou imposição de restrições à mobilidade será enfrentada com rapidez e rigor, dentro dos limites da lei.

As ações fazem parte do planejamento operacional contínuo das forças de segurança da Bahia. A PM reafirmou que manterá a atuação preventiva e repressiva nestas localidades, reforçando o compromisso com a preservação da ordem pública e a proteção dos cidadãos.

