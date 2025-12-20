Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Casa de subtenente da Polícia Militar é atingida por tiros na Bahia

Homem efetuou os disparos contra o imóvel e fugiu logo em seguida

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 14:46 h
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Cafarnaum
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Cafarnaum

A casa de um subtenente da Polícia Militar foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sexta-feira, 19, no centro do município de Cafarnaum, no norte da Bahia.

Segundo a PM, equipes da 3ª Companhia Independente (3ª CIPM) foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Edenildo Santana. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o portão da residência apresentava diversas marcas de tiros.

O registro da ocorrência aponta que um homem, em uma motocicleta, efetuou os disparos contra o imóvel e fugiu logo em seguida. Rondas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. Equipes de cidades vizinhas foram acionadas para reforçar as diligências.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Cafarnaum e é investigado como dano e disparo de arma de fogo em via pública. As investigações seguem para identificar a autoria e a motivação do ataque.

