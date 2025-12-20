Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Investigado por série de roubos é preso em Cajazeiras

Homem cometia crimes em diferentes bairros de Salvador

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 12:50 h
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um homem de 20 anos investigado por uma série de roubos em diferentes bairros de Salvador foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia, nesta sexta-feira, 19, no bairro de Cajazeiras VIII.

De acordo com a PC, as investigações começaram após o registro de um assalto ocorrido na Rua da Ilha, onde dois homens em motocicletas abordaram vítimas para cometer o crime. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança instaladas em condomínios próximos aos locais das ocorrências, os policiais conseguiram identificar um dos envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possuía histórico criminal pelo mesmo tipo de delito e é apontado como autor de crimes registrados também nos bairros de Stella Maris e Pedra do Sal. Durante as diligências, foi apreendida uma motocicleta com restrição de roubo, utilizada pelos suspeitos nas ações criminosas.

Na unidade policial, o proprietário do veículo reconheceu o preso como um dos responsáveis pelo roubo da motocicleta. Em depoimento, o investigado confessou a participação em pelo menos cinco crimes contra pedestres, sempre agindo de forma semelhante. O comparsa já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia.

Com o auxílio de ferramentas tecnológicas, outras vítimas foram localizadas e deverão prestar depoimento nos próximos dias. O homem permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia. A motocicleta recuperada foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) para posterior devolução ao legítimo proprietário.

x