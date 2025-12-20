Homem é preso por torturar filho após ter pedido pensão alimentícia

A mãe denunciou o caso à polícia - Foto: Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Um homem foi preso em flagrante, no início desta semana, por torturar o próprio filho, de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em uma aldeia indígena no município de Tacuru, em Mato Grosso do Sul, após a criança ter ido pedir pensão alimentícia ao genitor.

De acordo com a mãe, os dois filhos precisaram ficar em casa sozinhos em um determinado tempo, quando o caçula, de 8 anos, foi correndo até ela e informou que o pai, seu ex-companheiro, havia chegado embriagado ao local e amarrado os pés e as mãos do irmão mais velho.

Na volta para casa, a mãe encontrou o filho amarrado, assustado e aos prantos. O adolescente confirmou à mãe que o próprio pai foi quem o amarrou e que, além disso, teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica, o ameaçando de morte.

De acordo com o relato da mulher, o ex-companheiro teria praticado a violência como forma de represália, após o adolescente ter pedido pensão alimentícia. A mãe apresentou à Polícia Civil um vídeo que registrava a cena, reforçando a materialidade e a gravidade dos fatos.

Diante da denúncia, os policiais civis iniciaram imediatamente diligências para localizar o suspeito. Poucas horas depois, ele foi encontrado dentro da própria aldeia e preso em flagrante.