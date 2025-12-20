Líder de facção que atuava no Sul da Bahia é preso na Paraíba

Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios - Foto: Alberto Maraux

O líder de uma facção criminosa com atuação no Sul da Bahia e ligação com uma organização do Rio de Janeiro foi preso na noite de sexta-feira, 19, em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo a polícia, o suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios na região.

A prisão foi realizada por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e da Paraíba, com apoio da Polícia Militar paraibana. O homem era considerado um dos principais alvos da Operação Costa Segura.

Deflagrada na última segunda-feira, a operação ocorre de forma integrada na Bahia, especialmente nas cidades de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, além do Rio de Janeiro e da Paraíba. A ação tem como objetivo desarticular uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro.

De acordo com as autoridades, até o momento, 31 integrantes da organização criminosa foram presos. Além disso, 60 contas bancárias usadas para movimentações financeiras ilícitas foram bloqueadas durante a operação.