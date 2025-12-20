Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Líder de facção que atuava no Sul da Bahia é preso na Paraíba

Homem também é associado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 11:48 h
Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios
Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios -

O líder de uma facção criminosa com atuação no Sul da Bahia e ligação com uma organização do Rio de Janeiro foi preso na noite de sexta-feira, 19, em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo a polícia, o suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios na região.

A prisão foi realizada por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e da Paraíba, com apoio da Polícia Militar paraibana. O homem era considerado um dos principais alvos da Operação Costa Segura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Deflagrada na última segunda-feira, a operação ocorre de forma integrada na Bahia, especialmente nas cidades de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, além do Rio de Janeiro e da Paraíba. A ação tem como objetivo desarticular uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro.

Leia Também:

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia
Preso por estupro da filha é absolvido após vítima admitir que mentiu
Mulheres tentam entrar em presídio com droga escondida na sandália

De acordo com as autoridades, até o momento, 31 integrantes da organização criminosa foram presos. Além disso, 60 contas bancárias usadas para movimentações financeiras ilícitas foram bloqueadas durante a operação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facção criminosa Homicídios lavagem de dinheiro prisão tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Suspeito é apontado como mandante de diversos homicídios
Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

x