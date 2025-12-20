Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO

Homem mata e concreta corpo da esposa no chão de loja

Karine Braz de Souza estava desaparecida desde agosto deste ano

Redação

Por Redação

20/12/2025 - 13:19 h
Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima
Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima -

Um homem, identificado como Alberto Santana Eugenio, de 39 anos, foi preso, na sexta-feira, 19, após matar e concretar o corpo da esposa no chão de uma loja, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Karine Braz de Souza, de 30 anos, estava desaparecida desde agosto de 2025. O autor do crime, segundo a corporação, chegou a registrar um boletim de ocorrência e afirmou não saber o que aconteceu com a companheira.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como a polícia chegou ao suspeito

Durante as investigações, a Polícia encontrou contradições no depoimento de Alberto. Ademais, e os vizinhos levantaram suspeitas sobre ele ao indicar a movimentação de uma grande lixeira lacrada.

Leia Também:

Investigado por série de roubos é preso em Cajazeiras
Líder de facção que atuava no Sul da Bahia é preso na Paraíba
Homem é preso por torturar filho após ter pedido pensão alimentícia

Nas diligências, a polícia constatou que o homem havia alugado recentemente um imóvel para uma loja, em Santa Cruz.

Alberto Santana confessou no depoimento que matou Karine, com quem tem dois filhos, transportou, esquartejou seu corpo e, depois, o ocultou no chão da loja.

Em seguida, equipes estiveram no estabelecimento, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e encontraram vestígios de sangue e os restos mortais da vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime desaparecimento HOMICÍDIO investigação policial Rio de Janeiro violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

x