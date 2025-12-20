Homem mata e concreta corpo da esposa no chão de loja

Corpo de Bombeiros participou do resgate do corpo da vítima - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem, identificado como Alberto Santana Eugenio, de 39 anos, foi preso, na sexta-feira, 19, após matar e concretar o corpo da esposa no chão de uma loja, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Karine Braz de Souza, de 30 anos, estava desaparecida desde agosto de 2025. O autor do crime, segundo a corporação, chegou a registrar um boletim de ocorrência e afirmou não saber o que aconteceu com a companheira.

Como a polícia chegou ao suspeito

Durante as investigações, a Polícia encontrou contradições no depoimento de Alberto. Ademais, e os vizinhos levantaram suspeitas sobre ele ao indicar a movimentação de uma grande lixeira lacrada.

Nas diligências, a polícia constatou que o homem havia alugado recentemente um imóvel para uma loja, em Santa Cruz.

Alberto Santana confessou no depoimento que matou Karine, com quem tem dois filhos, transportou, esquartejou seu corpo e, depois, o ocultou no chão da loja.

Em seguida, equipes estiveram no estabelecimento, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e encontraram vestígios de sangue e os restos mortais da vítima.