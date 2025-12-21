OPERAÇÃO SIGNUM FRACTUM
Suspeito de executar técnicos de internet morre em troca de tiros com a PC em Massaranduba
Mandados judiciais foram cumpridos em quatro bairros de Salvador; o segundo suspeito também foi localizado
Por Victoria Isabel
Dois suspeitos de envolvimento no triplo homicídio dos técnicos de internet Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, foram localizados neste domingo, 21, durante a Operação Signum Fractum, deflagrada pela Polícia Civil. Um dos investigados morreu durante a ação.
Segundo a corporação, um dos alvos teve o mandado de prisão cumprido no bairro de São Marcos. Já o outro suspeito, Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo”, reagiu à abordagem policial no bairro de Massaranduba, efetuando disparos contra as equipes. Houve confronto, ele foi baleado e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Civil, Jeferson Caíque era apontado como um dos responsáveis diretos pela execução dos três trabalhadores. As ações da operação ocorreram nos bairros de Marechal Rondon, São Marcos, Campinas de Pirajá e Massaranduba.
Triplo homicídio
As vítimas do triplo homicídio tiveram os corpos localizados no bairro do Alto do Cabrito, na terça-feira, 16, em Salvador. A principal linha de investigação para motivação do crime é a retaliação de um grupo criminoso com atuação no bairro de Marechal Rondon, ao considerar que os operários estariam instalando câmeras de vigilância.
Leia Também:
Operação Signum Fractum
Segundo a PC, Investigações em campo, aliadas a utilização de recursos tecnológicos voltados à inteligência policial, resultaram em mandados judiciais decretados pelo Poder Judiciário. Durante a Operação Signum Fractum também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
As ações tiveram a participação de policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Mais de 50 policiais atuaram nas diligências.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes