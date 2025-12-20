Outra? ‘Japa do PCC’ é liberada para passar Natal com família

Japa é associada a facção criminosa PCC - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Karen de Moura Tanaka Mori ganhou liberação para passar as festas de fim de ano ao lado da família. Conhecida popularmente como ‘Japa do PCC’, sigla usada para representar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, a jovem recebeu autorização da Justiça de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo g1, a criminosa ficará na casa da mãe, localizada em Santos, no litoral de São Paulo, do dia 20 de dezembro a 5 de janeiro. Apesar da liberação, ela estará sendo monitorada pela polícia com uma tornozeleira eletrônica, além de estar proibida de sair à noite.

Japa do PCC foi presa em 2024, durante o cumprimento da Operação Verão. Ela é investigada pelo crime de lavagem de dinheiro em benefício da facção criminosa e é apontada como uma das principais responsáveis pelos fluxos do desvio destas notas.

Karen também foi presa com mais de R$ 1 milhão e 50 mil dólares, que na cotação atual equivale a R$ 277 mil. A jovem, que é viúva de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como “Cabelo Duro” e um dos principais chefes do PCC, ainda chegou a cumprir prisão domiciliar para cuidar do filho, mas a decisão foi revogada.

Japinha do CV

Vale lembrar que há alguns meses surgiram uma série de notícias envolvendo outra integrante de uma facção criminosa com o apelido parecido. Na época, uma jovem conhecida como Maria Eduarda foi apontada como a tal ‘Japinha do CV’, que teria morrido durante a megaoperação do Rio de Janeiro.

Entretanto, a jovem usou suas redes sociais para esclarecer a situação e revelou que não possui nenhum tipo de ligação com a facção Comando Vermelho, reforçando que tudo não passou de um grande mal entendido.

Outra jovem também se manifestou sobre o assunto e alegou ser a verdadeira Japinha, mas reforçou que saiu do crime há alguns meses e está focada apenas em cuidar do filho pequeno.