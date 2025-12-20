Menu
POLÍCIA
MAIS UMA JAPA

Outra? ‘Japa do PCC’ é liberada para passar Natal com família

A jovem vai curtir as festas de fim de ano ao lado da família

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 16:38 h
Japa é associada a facção criminosa PCC
Japa é associada a facção criminosa PCC -

Karen de Moura Tanaka Mori ganhou liberação para passar as festas de fim de ano ao lado da família. Conhecida popularmente como ‘Japa do PCC’, sigla usada para representar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, a jovem recebeu autorização da Justiça de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo g1, a criminosa ficará na casa da mãe, localizada em Santos, no litoral de São Paulo, do dia 20 de dezembro a 5 de janeiro. Apesar da liberação, ela estará sendo monitorada pela polícia com uma tornozeleira eletrônica, além de estar proibida de sair à noite.

Japa do PCC foi presa em 2024, durante o cumprimento da Operação Verão. Ela é investigada pelo crime de lavagem de dinheiro em benefício da facção criminosa e é apontada como uma das principais responsáveis pelos fluxos do desvio destas notas.

Karen também foi presa com mais de R$ 1 milhão e 50 mil dólares, que na cotação atual equivale a R$ 277 mil. A jovem, que é viúva de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como “Cabelo Duro” e um dos principais chefes do PCC, ainda chegou a cumprir prisão domiciliar para cuidar do filho, mas a decisão foi revogada.

Leia Também:

Casa de subtenente da Polícia Militar é atingida por tiros na Bahia
Homem mata e concreta corpo da esposa no chão de loja
Investigado por série de roubos é preso em Cajazeiras

Japinha do CV

Vale lembrar que há alguns meses surgiram uma série de notícias envolvendo outra integrante de uma facção criminosa com o apelido parecido. Na época, uma jovem conhecida como Maria Eduarda foi apontada como a tal ‘Japinha do CV’, que teria morrido durante a megaoperação do Rio de Janeiro.

Entretanto, a jovem usou suas redes sociais para esclarecer a situação e revelou que não possui nenhum tipo de ligação com a facção Comando Vermelho, reforçando que tudo não passou de um grande mal entendido.

Outra jovem também se manifestou sobre o assunto e alegou ser a verdadeira Japinha, mas reforçou que saiu do crime há alguns meses e está focada apenas em cuidar do filho pequeno.

Tags:

Japa do PCC PCC

x