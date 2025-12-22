Brutal: mulher é atacada a mordidas pelo ex-companheiro no meio da rua

Vítima relatou histórico de violência no relacionamento - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Uma ocorrência de violência doméstica registrada na madrugada de domingo, 21, terminou com a prisão em flagrante de um homem de 34 anos no município de Manacapuru, no Amazonas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), após a agressão contra a companheira do suspeito, uma mulher de 42 anos, em via pública do bairro Aparecida, nas proximidades de uma delegacia.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão. O conflito evoluiu rapidamente para agressões físicas contra a mulher, ainda no meio da rua.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, uma pessoa que passava pelo local percebeu a situação e decidiu intervir. “Uma testemunha que estava dentro de um veículo no local relatou ter ouvido os gritos da vítima e presenciado as agressões. Ela interveio para socorrer a mulher e, pouco tempo depois, um investigador da Polícia Civil compareceu ao local”, informou a delegada.

O suspeito foi detido e levado para a delegacia, onde o caso foi formalizado. Em depoimento, a vítima relatou que mantinha relacionamento com o agressor desde 2023 e que já havia sofrido episódios anteriores de violência.

Ainda conforme a delegada, o homem possui antecedentes criminais. “O homem possui passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas e, em razão disso, faz uso de tornozeleira eletrônica, com restrições de horário”, relatou Joyce Coelho.