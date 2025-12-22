Menu
CRIME

Tragédia em família: Homem é morto pelo próprio irmão após briga por conta de água

Os dois moravam juntos e tinham discussões constantes

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

22/12/2025 - 13:45 h | Atualizada em 22/12/2025 - 14:30
Imagem ilustrativa da imagem Tragédia em família: Homem é morto pelo próprio irmão após briga por conta de água
-

Um homem foi morto pelo irmão, no último sábado, 20, após uma briga por consumo de água, no município Guarujá, em São Paulo. Eribaldo Andrade Santana, de 43 anos, foi atingido por tiros após descer de um caminhão.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas afirmam que eles haviam discutido no dia do crime, devido ao consumo na casa onde moravam, mas que eles já tinham brigado outras vezes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito, identificado como Emerson Thiago Andrade Santana, de 41 anos, atirou quatro vezes contra a vítima. Os disparos atingiram a vítima na cabeça, peito e pescoço.

Suspeito fugiu

“Agora vai ser brabão no inferno, seu desgraçado”, disse o suspeito, após o crime, segundo a testemunha.

Em seguida, ele fugiu em uma moto e, até o momento, não foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá.

