HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: casal é assaltado por dupla em moto aquática durante passeio

Ação foi registrada em vídeo e mostra agressões durante o assalto em plena água

Luan Julião

Por Luan Julião

22/12/2025 - 16:23 h
Criminosos abordaram as vítimas a cerca de 100 metros da Praia -

Um passeio de lazer terminou em violência no mar de São Vicente, no litoral paulista. Um casal foi surpreendido por dois homens em uma moto aquática enquanto praticava caiaque e acabou vítima de um assalto em plena água. A ação criminosa foi registrada em vídeo por uma testemunha e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

O episódio aconteceu neste domingo, 21, a aproximadamente 100 metros da faixa de areia da Praia dos Milionários. A gravação mostra crianças brincando próximas à orla enquanto, mais ao fundo, os criminosos se aproximam do casal. Durante a abordagem, os suspeitos tomaram os remos usados pelas vítimas e, em meio à ação, um deles chegou a agredir uma das pessoas com o objeto.

Após alguns segundos de contato, a dupla se afastou levando os remos, mas logo depois descartou os itens no mar e fugiu acelerando a moto aquática. Segundo relataram as vítimas, os assaltantes levaram as alianças do casal, avaliadas em R$ 17 mil.

Moradores da cidade, os dois haviam adquirido o caiaque recentemente. A mulher, de 47 anos, contou que aquela era sua primeira experiência com a embarcação. Ela relatou que os suspeitos se aproximaram de forma aparentemente casual, jogando água no caiaque ao derrapar com a moto aquática, pedindo desculpas em seguida. Logo depois, gritaram para outra moto aquática a frase: "é casal".

Na sequência, o comportamento mudou. Os homens anunciaram o assalto e exigiram as alianças. Segundo a vítima, os criminosos passaram a circular ao redor do caiaque de forma intimidatória. "Começou a andar em círculo em volta da gente apavorando. Aí deu aquela desestabilizada", relembrou. O marido, de 53 anos, tentou argumentar, dizendo que eram moradores da cidade, mas a tentativa não conteve a agressividade dos suspeitos.

De acordo com o relato, os assaltantes perderam a paciência após a queda de um dos remos no mar. "Eles aproveitaram que o nosso remo caiu no mar e começaram a bater no meu marido", afirmou a mulher. O homem sofreu ferimentos na perna e na cabeça.

Após o crime, testemunhas ajudaram o casal a sair da água. A mulher contou que o marido deixou o mar desorientado por causa das agressões e que ela procurou um policial que atuava na base da Operação Verão, mas ouviu que nada poderia ser feito no momento.

Em nota, a Polícia Militar informou que, em casos de infrações penais já consumadas e sem situação de flagrante, a medida adequada é o registro da ocorrência no Distrito Policial responsável. "Tal medida tem por finalidade subsidiar o planejamento das ações preventivas da Polícia Militar, bem como apoiar as atividades de polícia judiciária e investigativas desenvolvidas pela Polícia Civil".

A Prefeitura de São Vicente também se manifestou, afirmando que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. "Na noite deste domingo, a Capitania dos Portos com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização nas marinas da cidade, que estavam todas fechadas. Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar", declarou.

x