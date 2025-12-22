Vídeo: casal é assaltado por dupla em moto aquática durante passeio

Criminosos abordaram as vítimas a cerca de 100 metros da Praia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um passeio de lazer terminou em violência no mar de São Vicente, no litoral paulista. Um casal foi surpreendido por dois homens em uma moto aquática enquanto praticava caiaque e acabou vítima de um assalto em plena água. A ação criminosa foi registrada em vídeo por uma testemunha e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

O episódio aconteceu neste domingo, 21, a aproximadamente 100 metros da faixa de areia da Praia dos Milionários. A gravação mostra crianças brincando próximas à orla enquanto, mais ao fundo, os criminosos se aproximam do casal. Durante a abordagem, os suspeitos tomaram os remos usados pelas vítimas e, em meio à ação, um deles chegou a agredir uma das pessoas com o objeto.

Após alguns segundos de contato, a dupla se afastou levando os remos, mas logo depois descartou os itens no mar e fugiu acelerando a moto aquática. Segundo relataram as vítimas, os assaltantes levaram as alianças do casal, avaliadas em R$ 17 mil.

Moradores da cidade, os dois haviam adquirido o caiaque recentemente. A mulher, de 47 anos, contou que aquela era sua primeira experiência com a embarcação. Ela relatou que os suspeitos se aproximaram de forma aparentemente casual, jogando água no caiaque ao derrapar com a moto aquática, pedindo desculpas em seguida. Logo depois, gritaram para outra moto aquática a frase: "é casal".

Na sequência, o comportamento mudou. Os homens anunciaram o assalto e exigiram as alianças. Segundo a vítima, os criminosos passaram a circular ao redor do caiaque de forma intimidatória. "Começou a andar em círculo em volta da gente apavorando. Aí deu aquela desestabilizada", relembrou. O marido, de 53 anos, tentou argumentar, dizendo que eram moradores da cidade, mas a tentativa não conteve a agressividade dos suspeitos.

De acordo com o relato, os assaltantes perderam a paciência após a queda de um dos remos no mar. "Eles aproveitaram que o nosso remo caiu no mar e começaram a bater no meu marido", afirmou a mulher. O homem sofreu ferimentos na perna e na cabeça.

Após o crime, testemunhas ajudaram o casal a sair da água. A mulher contou que o marido deixou o mar desorientado por causa das agressões e que ela procurou um policial que atuava na base da Operação Verão, mas ouviu que nada poderia ser feito no momento.

Em nota, a Polícia Militar informou que, em casos de infrações penais já consumadas e sem situação de flagrante, a medida adequada é o registro da ocorrência no Distrito Policial responsável. "Tal medida tem por finalidade subsidiar o planejamento das ações preventivas da Polícia Militar, bem como apoiar as atividades de polícia judiciária e investigativas desenvolvidas pela Polícia Civil".

A Prefeitura de São Vicente também se manifestou, afirmando que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. "Na noite deste domingo, a Capitania dos Portos com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização nas marinas da cidade, que estavam todas fechadas. Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar", declarou.